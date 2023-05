DSM kiest voor 1 CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich zal per 1 september worden geleid door CEO Dimitri de Vreeze met behulp van CFO Ralf Schmeitz. Dit meldde DSM donderdag Dit betekent dat Geraldine Matchett, de co-CEO van De Vreeze bij DSM, per 1 september haar carrière elders zal voortzetten. Bron: ABM Financial News

