ArcelorMittal presteert boven verwachting

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het eerste kwartaal van 2023 meer winst behaald dan een kwartaal eerder, maar wel veel minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de staalgigant. Op een omzet van 18,5 miljard dollar boekte ArcelorMittal een EBITDA van 1,82 miljard dollar. Dat is meer dan de 1,26 miljard dollar in het vierde kwartaal, maar veel minder dan de 5,08 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022. Analisten rekenden gemiddeld op een EBITDA van 1,64 miljard dollar. De nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 1,1 miljard dollar, of 1,28 dollar per aandeel. Hier mikten de analisten op een nettowinst van 694 miljoen dollar en een winst per aandeel van 0,82 dollar. De nettoschuld steeds op jaarbasis wel flink, van 2,2 naar 5,2 miljard dollar, vooral door de overname van ArcelorMittal Pecém voor 2,2 miljard dollar en een half miljard dollar aan aandeleninkoop. Outlook Volgens CEO Aditya Mittal verbeterden de marktomstandigheden gedurende het kwartaal, zoals verwacht, doordat het afbouwen van voorraden door klanten stopte. Dat was ook goed voor de prijsvorming van staal, voegde hij toe. Aangezien de resultaten die hogere prijzen nog niet helemaal weerspiegelen, rekent Mittal op een verdere winststijging in het lopende tweede kwartaal. De staalreus herhaalde donderdag de in februari afgegeven verwachting, dat de mondiale staalconsumptie, exclusief China, met 2 tot 3 procent zal stijgen in 2023. De onderneming denkt zelf dit jaar 5 procent meer staal te verschepen. Ook rekent ArcelorMittal op een positieve kasstroom met 4,5 tot 5,0 miljard dollar aan investeringen. Bron: ABM Financial News

