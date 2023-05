Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, na het Fed-rentebesluit.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,7 procent tot 4.090,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.414,24 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent lager op 12.025,33 punten.

Wall Street was woensdag met name gefocust op het Fed-rentebesluit. De Amerikaanse centrale bank verhoogde conform de verwachting de federal funds rate met 25 basispunten naar een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent.

De centrale bank zei vooralsnog geen besluit genomen te hebben over het nemen van een pauze wat de renteverhogingen betreft, hoewel de markt de milde[re] toon in de begeleidende beleidsverklaring wel degelijk vertaalde als een signaal dat de Fed een pauze wil inlassen.

Analist Philip Marey van Rabobank noemde de verklaring "redelijk vaag". Al met al mag volgens de analist wel geconcludeerd worden dat de Fed een pauze wil nemen met het verhogen van de rente, "maar de wijze waarop dit in de beleidsverklaring is geformuleerd laat wel ruimte open", aldus Marey. "Het blijft allemaal redelijk vaag."

"Het toekomstige beleid zal afhangen van hoe gebeurtenissen zich ontvouwen", zei Fed-voorzitter Jerome Powell, eraan toevoegend dat beslissingen vergadering per vergadering worden genomen. Hij benadrukte bovendien bereid te zijn om meer te doen als meer verkrapping gerechtvaardigd is. "Er is nog een lange weg te gaan om terug te keren naar het doel van 2 procent inflatie", zei Powell.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in april veel sterker is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in april met 296.000, tegen een verwachting van een groei van 133.000 banen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 1,2 procent. De marktindex daalde van 216,9 naar 214,4.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector wezen op een aantrekkende groei. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector van S&P Global steeg van 52,6 in maart naar 53,6 in april, terwijl de index van ISM steeg van 51,2 naar 51,9.

De euro/dollar noteerde op 1,1042. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1036 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0999 op de borden.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 4,3 procent, ofwel 3,06 dollar, lager op 68,60 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, handelsdata en de arbeidskosten in het eerste kwartaal.

Bedrijfsnieuws

Starbucks deed het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De markt had gehoopt dat de nieuwe CEO een sterkere outlook zou afgeven. Het aandeel daalde bijna 9,0 procent.

Ford behaalde meer winst, dankzij een hogere omzet. De autofabrikant herhaalde de outlook voor dit jaar. Het aandeel won circa 0,1 procent.

AMD presteerde ook iets beter dan verwacht, maar de chipgigant gaf ook een wat teleurstellende outlook af. Het aandeel noteerde bijna 10 procent lager.

Eli Lilly steeg circa 6,5 procent, nadat de farmaceut succes boekte met een behandeling van alzheimer.

Yum! Brands boekte in het eerste kwartaal minder winst dan verwacht. Het aandeel verloor bijna 4,0 procent.