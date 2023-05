Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, onder andere vanwege zorgen over de bankencrisis. De Amerikaanse ruwe oliefutures kelderden woensdag naar niveau's die sinds eind maart niet meer zijn gezien, te midden van zorgen over een Amerikaanse recessie en signalen van een zwakke vraag in China. Dinsdag daalde de olieprijs ook al meer dan 5 procent. De daling van dinsdag hing af van een aantal factoren: een nieuwe ronde van onrust in de banksector, bezorgdheid over de Amerikaanse schuldenlast, data die een vertraging in het herstel van China laten zien en de vrees dat een renteverhoging door de Fed een recessie in de VS zou kunnen veroorzaken. De bankencrisis zal volgens marktvolgers waarschijnlijk leiden tot een aanscherping van de kredietvoorwaarden, wat ook de economische activiteit zou kunnen beperken. "Het toenemende vooruitzicht van een economische vertraging baart zorgen over de toekomstige vraag", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 28 april zijn gedaald met 1,3 miljoen vaten tot 459,6 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen echter met 1,7 miljoen vaten tot 222,9 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 1,2 miljoen vaten tot 110,3 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 90,7 procent. De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 4,3 procent, ofwel 3,06 dollar, lager op 68,60 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

