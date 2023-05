Update3: Fed verhoogt rente met 25 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente verhoogd met 25 basispunten, maar heeft vooralsnog geen besluit genomen over het nemen van een pauze. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.

De federal funds rate werd verhoogd naar een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent.

Het besluit werd unaniem genomen.

Hoewel de Amerikaanse centrale bank in zijn begeleidende beleidsverklaring wel minder stellig was over toekomstige renteverhogingen, werd dit niet volledig uitgesloten. Zo schrapte de Fed in de verklaring dat "sommige" extra verhogingen "misschien" nodig zouden kunnen zijn.

"Bij het bepalen van de mate waarin aanvullende beleidsverkrapping nodig kan zijn om de inflatie in de loop van de tijd terug te brengen naar 2 procent, zal het FOMC rekening houden met de cumulatieve verkrapping van het monetaire beleid, de vertragingen waarmee het monetaire beleid de economische activiteit en de inflatie beïnvloedt, en de economische en financiële ontwikkelingen", luidde de cruciale forward guidance van de centrale bank nu.

Analist Philip Marey van Rabobank noemde de verklaring "redelijk vaag". Al met al mag volgens de analist wel geconcludeerd worden dat de Fed een pauze wil nemen met het verhogen van de rente, "maar de wijze waarop dit in de beleidsverklaring is geformuleerd laat wel ruimte open", aldus Marey. "Het blijft allemaal redelijk vaag."

Fed-voorzitter Jerome Powell gaf tijdens de persconferentie volgend op het rentebesluit geen duidelijkheid over het toekomstige rentepad. Hij zei dat tijdens de beleidsvergadering geen besluit is genomen over een pauze.

"Het toekomstige beleid zal afhangen van hoe gebeurtenissen zich ontvouwen", zei hij, eraan toevoegend dat beslissingen vergadering per vergadering worden genomen. Hij benadrukte bovendien bereid te zijn om meer te doen als meer verkrapping gerechtvaardigd is. "Er is nog een lange weg te gaan om terug te keren naar het doel van 2 procent inflatie", zei Powell.

Amerikaanse economie

De economische bedrijvigheid is volgens de Fed in het eerste kwartaal in een bescheiden tempo gegroeid. "De banengroei is de afgelopen maanden robuust en het werkloosheidspercentage is laag gebleven. De inflatie blijft hoog", meldde de Amerikaanse centrale bank in het de begeleidende verklaring.

"Het Amerikaanse banksysteem is gezond en veerkrachtig. Strengere kredietvoorwaarden voor huishoudens en bedrijven zullen waarschijnlijk wegen op de economische activiteit, het aannemen van personeel en de inflatie", aldus de Fed. "De omvang van deze effecten blijven onzeker. Het comité blijft zeer alert op inflatierisico's."

Half juni, eind juli, eind september en begin november 2022 verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente steeds met 75 basispunten. In december volgde een verhoging met 50 basispunten, gevolgd door een verhoging met 25 basispunten begin februari en eind maart.

De Fed verlaagde eerder de rente tot bijna nul procent en begon met het opkopen van obligaties in 2020 om de Amerikaanse economie te steunen tijdens de coronacrisis, die leidde tot een diepe, maar korte recessie. De centrale bankiers kwamen toen overeen om de rente rond het nulpunt te houden totdat de inflatie net boven de 2 procent zou komen en de arbeidsmarkt richting volledige werkgelegenheid zou terugkeren. De Fed zei eind januari 2022 al dat aan al deze voorwaarden is voldaan.

Update3: om extra informatie toe te voegen.