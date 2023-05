Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 4.134,68 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.744,81 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent hoger op 12.145,44 punten.

Wall Street heeft de focus woensdag met name gericht op het Fed-rentebesluit, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de Amerikaanse centrale bank de rente met 25 basispunsten zal verhogen tot een bereik van 5 tot 5,25 procent. Beleggers kijken met name uit naar signalen van de centrale bank dat dit de definitieve verkrapping van de cyclus betekent.

"Voorzichtigheid staat centraal in aanloop naar het rentebesluit van de Fed, terwijl investeerders nadenken over wat de Amerikaanse economie mogelijk te wachten staat", zei Hargreaves Lansdown.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in april veel sterker is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in april met 296.000, tegen een verwachting van een groei van 133.000 banen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 1,2 procent. De marktindex daalde van 216,9 naar 214,4.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector wezen op een aantrekkende groei. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector van S&P Global steeg van 52,6 in maart naar 53,6 in april, terwijl de index van ISM steeg van 51,2 naar 51,9.

De euro/dollar noteerde op 1,1047. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1036 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0999 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 4,0 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, handelsdata en de arbeidskosten in het eerste kwartaal.

Bedrijfsnieuws

Starbucks deed het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De markt had gehoopt dat de nieuwe CEO een sterkere outlook zou afgeven. Het aandeel daalde 8,8 procent.

Ford behaalde meer winst, dankzij een hogere omzet. De autofabrikant herhaalde de outlook voor dit jaar. Het aandeel won 1,1 procent.

AMD presteerde ook iets beter dan verwacht, maar de chipgigant gaf ook een wat teleurstellende outlook af. Het aandeel noteerde 8,9 procent lager.

Eli Lilly steeg 6,2 procent, nadat de farmaceut succes boekte met een behandeling van alzheimer.

Yum! Brands boekte in het eerste kwartaal minder winst dan verwacht. Het aandeel verloor 3,2 procent.