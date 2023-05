Airbus houdt vast aan outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Airbus

(ABM FN-Dow Jones) Airbus heeft in de eerste drie maanden van 2023 iets minder omzet behaald, maar denkt dit jaar nog altijd 720 vliegtuigen af te leveren. Dit bleek woensdagavond. Afgelopen kwartaal boekte Airbus een omzet van 11,8 miljard euro, een daling van 2 procent op jaarbasis. De nettowinst daalde van 1,2 miljard naar 0,5 miljard euro. Er werden 127 vliegtuigen afgeleverd. Ook rekent Airbus voor 2023 nog altijd op een aangepaste EBIT van 6,0 miljard euro. Afgelopen kwartaal was dit 773 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

