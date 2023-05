Update: Flink meer omzet voor Marel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt ondanks een flink hogere omzet. Dit bleek woensdagavond uit de resultaten van de fabrikant van onder meer slachtmachines. De volatiele marktomstandigheden zullen naar verwachting "tot meer variatie in de operationele prestaties" in 2023 leiden, zei het concern in een toelichting op de cijfers. De omzet steeg met 20,4 procent van 371,6 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022 naar 447,4 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. Marel boekte verder een EBIT van 40,2 miljoen euro, in vergelijking met 31,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De marge kwam uit op 9,0 procent. Dat was 8,4 procent vorig jaar, maar 12,4 procent in het vierde kwartaal. Onder de streep resteerde een nettowinst van 9,1 miljoen euro. Dat was vorig jaar nog 21,7 miljoen euro Het orderboek daalde op kwartaalbasis met 12,6 procent tot 590,4 miljoen euro. Outlook De groeivooruitzichten voor de lange termijn zijn volgens Marel ongewijzigd. Marel streeft voor de periode 2017 tot en met 2026 naar een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 12 procent autonoom in combinatie met overnames. Het bedrijf voorziet dat de markt jaarlijks met 4 tot 6 procent groeit. Het aandeel Marel daalt donderdag bijna 14 procent. Update: voor marge-ontwikkeling en koersreactie Bron: ABM Financial News

