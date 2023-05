Winstverdubbeling voor AMG Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het eerste kwartaal meer omzet en winst geboekt, met name dankzij recordwinsten bij de lithiumactiviteiten. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. De omzet van AMG steeg van 403,9 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2022 naar 450,6 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal, een stijging van 12 procent. AMG zag verder het bedrijfsresultaat ruimschoots verdubbelen van 54,8 naar 118,1 miljoen dollar, een record. Onder de streep restte een nettowinst van 56,2 miljoen dollar, tegenover 29,1 miljoen dollar vorig jaar. De winst per aandeel steeg van 0,89 dollar vorig jaar, naar 1,72 dollar per aandeel het afgelopen kwartaal. Outlook AMG herhaalde woensdag de eerder afgegeven outlook. Dit betekent dat AMG nog altijd verwacht meer dan 400 miljoen dollar aan EBITDA te realiseren. In de komende vijf jaar, of eerder, voorziet het bedrijf zelfs een EBITDA van 650 miljoen dollar. Naam CEO Heinz Schimmelbusch kondigde woensdag, onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders, aan dat AMG zijn naam zal veranderen van AMG Advanced Metallurgical Group in AMG Critical Materials. Bron: ABM Financial News

