Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag in afwachting van het rentebesluit van de Fed hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 462,51 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,6 procent op 15.815,06 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 7.403,83 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.788,37 punten.

De handelsdag stond volledig in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve, waarbij de algemene verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank de rente vanavond met 25 basispunten verhoogt.

"Ervan uitgaande dat de rente zoals verwacht wordt verhoogd, is de grotere vraag wat Fed-voorzitter Jerome Powell en de FOMC voor de toekomst op hinten, niet in de laatste plaats omdat de markt verwacht dat vandaag de laatste stap in de huidige verhogingscyclus zal zijn", zei Deutsche Bank.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkloosheid in de eurozone in maart zowel op maand- als op jaarbasis is gedaald. De werkloosheid kwam daalde tot 6,5 procent, tegen 6,6 procent in februari en 6,8 procent in maart 2022.

De euro/dollar noteerde op 1,1055. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0998 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0999 op de borden.

Olie werd woensdag nog eens 4,6 procent goedkoper. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

BNP Paribas heeft in het eerste kwartaal de winst zien aantrekken, mede door de verkoop van Bank of the West. Het aandeel daalde 1,5 procent.

Deutsche Post DHL Group heeft in de eerste drie maanden van 2023 minder omzet en winst geboekt. De koers van het aandeel won 1,1 procent.

Deutsche Lufthansa handhaafde woensdag de outlook voor dit jaar en blijft daarmee uitgaan van een sterke zomer, nadat de omzet in het eerste kwartaal hoger uitviel, terwijl de verliezen terugliepen. Het aandeel noteerde 1,4 procent lager.

Wolters Kluwer heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de autonome omzet op jaarbasis zien stijgen en de outlook voor het gehele boekjaar herhaald. Het aandeel steeg 0,7 procent.

In Parijs won Hermes 2,0 procent, LVMH steeg 1,2 procent en Essilorluxottica noteerde 1,5 procent hoger. Bouygues verloor 4,3 procent.

In Frankfurt steeg Sartorius 5,4 procent. Porsche verloor 2,6 procent, terwijl Daimler Truck 2,5 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.117,38 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het groen.