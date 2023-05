AEX wacht geduldig op Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wacht geduldig op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De AEX eindigde vrijwel onveranderd op 744,24 punten.? Het rentebesluit vanavond lijkt geen grote verrassing te worden. Vrijwel de gehele markt lijkt voor te sorteren op een renteverhoging met 25 basispunten. Belangrijker is wat de Fed zegt over de toekomst.? "De Fed zal naar verwachting met een renteverhoging van 25 basispunten klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan en een pauze inlassen", zo verwacht investment manager Simon Wiersma van ING.? Dat is ook het advies van Richard Clarida, voormalig vicevoorzitter van de Fed, aan de centrale bank. Vooral het stranden van drie regionale banken heeft impact op de kredietverstrekking, zei hij dinsdagavond. Vanmiddag bleek al dat de Amerikaanse arbeidsmarkt goed op stoom blijft. Volgens het ADP kwamen er afgelopen maand 296.000 banen bij. Dat terwijl economen slechts op een groei van 133.000 banen hadden gerekend.? De loongroei van 6,7 procent op jaarbasis is volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank nog altijd hoog. "Maar de groei wordt wel steeds minder", aldus Marey. Verder wezen cijfers van zowel S&P Global als ISM vanmiddag op een groeiversnelling van de Amerikaanse dienstensector. De euro/dollar handelde woensdag op 1,1055 en olie werd nog eens bijna 5 procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX ging DSM aan de leiding met een koerswinst van 2,3 procent. IMCD steeg 1,4 procent en ASR Nederland 1,3 procent. ABN AMRO leverde 1,6 procent in. Volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group loopt de overnamefantasie uit het aandeel nu BNP Paribas heeft aangegeven geen overnames te willen doen.? UMG daalde 1,7 procent. Alfen won in de AMX 4,3 procent, na een positief analistenrapport van KBC Securities. OCI steeg 2,1 procent en Corbion 1,6 procent. Corbion kondigde aan in de markt voor voedingssupplementen te stappen.? Galapagos daalde 1,2 procent na het aangekondigde vertrek van diens CFO. Air France-KLM verloor 2,5 procent en Signify na cijfers zelfs 9,1 procent. ING sprak van een zwakke jaarstart. De topman van het verlichtingsbedrijf blijkt rekenen op een betere tweede jaarhelft. Aperam verloor na cijfers 0,2 procent. Zoals analisten hadden voorzien, haalde Aperam de eigen outlook niet. Wel denkt de roestvast staalspecialist dat het lopende tweede kwartaal beter wordt. Vivoryon won in de AScX 9,5 procent en Accsys steeg na een outlookverhoging 6,1 procent. Ebusco en Azerion daalden 2,5 en 4,4 procent.? Wall Street Net als het Damrak doet ook Wall Street het rustig aan richting het rentebesluit. De Dow Jones en de S&P 500 leveren iets in en de Nasdaq boekt een winst van 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

