Groei Amerikaanse dienstensector trekt verder aan - ISM

(ABM FN-Dow Jones) De groei in de Amerikaanse dienstensector is in april verder aangetrokken. Dit bleek woensdag uit cijfers van Institute for Supply Management.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector steeg van 51,2 in maart naar 51,9 afgelopen maand. De markt rekende op een indexcijfer van 51,8.

De dienstensector groeide in 34 van de laatste 35 maanden.

Eerder deze week werd uit data van ISM al duidelijk dat de industrie in de Verenigde Staten in april minder hard is gekrompen dan in de voorgaande maand. Deze index steeg van 46,3 tot 47,1.

Inkoopdata van S&P Global toonden eerder vanmiddag voor de Amerikaanse dienstensector in april ook een groeiversnelling aan. De index steeg van 52,6 in maart naar 53,6 in april.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, waar minder dan 50 krimp betekent.