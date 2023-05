Kraft Heinz positiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kraft Heinz is na een goed verlopen eerste kwartaal positiever geworden over de vooruitzichten voor het hele jaar. Dit bleek woensdagmiddag. Kraft Heinz rekent voor 2023 op een winst per aandeel van 2,83 tot 2,91 dollar. De verwachting lag eerder op 2,67 tot 2,75 dollar. De aangepaste brutomarge zal dit jaar met 125 tot 175 basispunten stijgen, verwacht het bedrijf, terwijl de omzet autonoom met 4 tot 6 procent zal stijgen. In het eerste kwartaal steeg de omzet met 7,3 procent, of 9,4 procent op autonome basis tot 6,5 miljard dollar. Hogere prijzen compenseerden voor lagere volumes en tegenzittende wisselkoerseffecten. Voor dit jaar blijft het bedrijf rekenen op een hoge enkelcijferige inflatie. In de eerste zes maanden zal dit iets meer dan 10 procent zijn, maar in de tweede helft ongeveer 5 procent, zo voorziet het bedrijf. De brutomarge liep met 62 basispunten op en de nettowinst steeg met 7,1 procent tot 837 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg van 0,60 naar 0,68 dollar. Dat was meer dan analisten hadden voorzien. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.