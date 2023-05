Groene opening Wall Street na sterk banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt woensdag, in aanloop naar een nieuw rentebesluit van de Federal Reserve en na een verrassend sterk banenrapport iets hoger te gaan openen.

Circa een half uur voor opening noteerde de future op de S&P 500 index 0,2 procent hoger en steeg die voor de Nasdaq ook 0,2 procent.

Hoogstwaarschijnlijk verhoogt de Fed de rente vanavond met 25 basispunten. Volgens de CME FedWatch Tool rekent bijna 91 procent van de markt op een dergelijke verhoging.

De markt is vooral benieuwd wat de Fed na vandaag gaat doen.

"De Fed zal naar verwachting met een renteverhoging van 25 basispunten klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan en een pauze inlassen", zo verwacht investment manager Simon Wiersma van ING.

Dat is ook het advies van Richard Clarida, voormalig vicevoorzitter van de Fed, aan de centrale bank. Vooral het stranden van drie regionale banken heeft impact op de kredietverstrekking, zei hij dinsdagavond.

Zojuist bleek uit cijfers van ADP dat er in april 296.000 banen bij zijn gekomen, veel meer dan de 133.000 die werden verwacht, of de 142.000 in maart. De salarissen stegen met 6,7 procent. Dat was in maart 6,9 procent.

De sterk meevallende banengroei in de private sector van de Verenigde Staten in april liet qua karakteristiek eenzelfde beeld zien als in maart, maar het groeicijfer is alleen veel hoger dan een maand eerder, zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

"Je ziet ook in april de horeca sterk bijdragen met een groei van 154.000 banen, terwijl in de maakindustrie zich ook nu een krimp voordeed, van 38.000 banen", aldus Marey.

De loongroei van 6,7 procent op jaarbasis is volgens Marey nog altijd hoog. "Maar de groei wordt wel steeds minder", aldus Marey.

Vrijdag volgt het officiële banenrapport.

De euro/dollar handelde op 1,1033 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,397 procent.

Olie werd na de prijsdaling van dinsdag nog eens 3 procent goedkoper.

"Recessievrees is als een orkaan die alles op zijn pad verwoest, inclusief olie", zei Manish Raj van Velandera Energy Partners. "Het maakt niet uit dat de onderliggende waarden voor olie nu sterker dan ooit zijn, met een stijgende vraag en dalend aanbod in de nabije toekomst."

Bedrijfsnieuws

Dinsdagavond nabeurs was het nog druk met cijfers.

Starbucks deed het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Het aandeel opent desondanks 4 procent lager. De markt had gehoopt dat de nieuwe CEO een sterkere outlook zou afgeven.

Ford behaalde meer winst, dankzij een hogere omzet. De autofabrikant herhaalde de outlook voor dit jaar. Het aandeel daalt voorbeurs 2 procent.

AMD presteerde ook iets beter dan verwacht, maar de chipgigant gaf ook een wat teleurstellende outlook af en dat wordt afgestraft met een naar verwachting ruim 7 procent lagere opening.

Eli Lilly lijkt vanmiddag 5 procent hoger te openen nadat de farmaceut succes boekte met een behandeling van alzheimer.

Yum! Brands boekte in het eerste kwartaal minder winst dan verwacht. Het aandeel zal bijna 3 procent dalen bij opening.

PacWest, dinsdag de gebeten hond, lijkt vandaag 2,8 procent lager te gaan openen en Western Alliance 0,8 procent.

Slotstanden

De S&P500-index sloot dinsdag 1,2 procent lager op 4.119,58 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,1 procent tot 12.080,51 en de Dow Jones index leverde 1,1 procent in en eindigde op 33.684,53 punten.