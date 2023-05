Beursblik: aard banenrapport gelijk aan maart ondanks veel hogere groei

(ABM FN-Dow Jones) De sterk meevallende banengroei in de private sector van de Verenigde Staten in april liet qua karakteristiek eenzelfde beeld zien als in maart, maar het groeicijfer is alleen veel hoger dan een maand eerder. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

"Je ziet ook in april de horeca sterk bijdragen met een groei van 154.000 banen, terwijl in de maakindustrie zich ook nu een krimp voordeed, van 38.000 banen", aldus Marey.

Uit de cijfers bleek een groei van 296.000 banen, terwijl gerekend was op 133.000, nadat de groei in maart neerwaarts werd bijgesteld van 145.000 naar 142.000. De grote bedrijven namen in april 47.000 mensen aan, terwijl het kleinbedrijf nu goed was voor 121.000 nieuwe banen.

De loonontwikkeling met een groei van 6,7 procent op jaarbasis is volgens Marey nog altijd hoog. "Maar de groei wordt wel steeds minder", aldus Marey.

Volgens de marktanalist zal het voor de Fed lastig worden om het rentebeleid af te stemmen op enerzijds een arbeidsmarkt die nog altijd groeit en anderzijds scheuren in de Amerikaanse bankensector. "Ik denk dat de Fed en de markt het rapport van bvrijdag over april toch even willen afwachten", aldus Marey.

De euro noteerde woensdag kort na publicatie van het rapport 0,3 procent hoger op 1,1034 dollar.