Succes voor Eli Lilly met alzheimer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly heeft succes geboekt met een betaling van Alzheimer. Een fase 3 studie met donanemab liet een significante vertraging van de ontwikkeling van de ziekte zien bij mensen met de eerste symptomen van de ziekte. Van de behandelde patiënten ging het geheugen en de denkfunctie 35 procent minder achteruit dan bij de controlegroep. Bij bijna de helft was er naar een jaar helemaal geen progressie van de ziekte waarneembaar. Overigens kleven er ook nadelen aan donanemab. De behandeling kan tijdelijke zwelling van het brein veroorzaken en bloedingen. Drie patiënten zouden aan deze bijwerkingen zijn overleden. Het aandeel Eli Lilly lijkt 4 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.