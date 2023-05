Wall Street met voorzichtig optimisme richting rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt woensdag, in aanloop naar een eerste banenrapport en een nieuw rentebesluit van de Federal Reserve iets hoger te gaan openen. Rond lunchtijd noteerde de future op de S&P 500 index 0,1 procent hoger en steeg die voor de Nasdaq ook 0,1 procent. Hoogstwaarschijnlijk verhoogt de Fed de rente vanavond met 25 basispunten. Volgens de CME FedWatch Tool rekent bijna 91 procent van de markt op een dergelijke verhoging. De markt is vooral benieuwd wat de Fed na vandaag gaat doen. "De Fed zal naar verwachting met een renteverhoging van 25 basispunten klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan en een pauze inlassen", zo verwacht investment manager Simon Wiersma van ING. Dat is ook het advies van Richard Clarida, voormalig vicevoorzitter van de Fed, aan de centrale bank. Vooral het stranden van drie regionale banken heeft impact op de kredietverstrekking, zei hij dinsdagavond. Verder rekent de markt op 133.000 nieuwe banen in het maandelijkse rapport van ADP. In maart kwam er volgens ADP nog 145.000 banen bij. De euro/dollar handelde op 1,1035 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,409 procent. Olie werd na de prijsdaling van dinsdag nog eens 3 procent goedkoper. "Recessievrees is als een orkaan die alles op zijn pad verwoest, inclusief olie", zei Manish Raj van Velandera Energy Partners. "Het maakt niet uit dat de onderliggende waarden voor olie nu sterker dan ooit zijn, met een stijgende vraag en dalend aanbod in de nabije toekomst." Bedrijfsnieuws Dinsdagavond nabeurs was het nog druk met cijfers. Starbucks deed het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Het aandeel opent desondanks 6 procent lager. De markt had gehoopt dat de nieuwe CEO een sterkere outlook zou afgeven. Ford behaalde meer winst, dankzij een hogere omzet. De autofabrikant herhaalde de outlook voor dit jaar. Het aandeel daalt voorbeurs licht. AMD presteerde ook iets beter dan verwacht, maar de chipgigant gaf ook een wat teleurstellende outlook af en dat wordt afgestraft met een naar verwachting 7,5 procent lagere opening. Slotstanden De S&P500-index sloot dinsdag 1,2 procent lager op 4.119,58 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,1 procent tot 12.080,51 en de Dow Jones index leverde 1,1 procent in en eindigde op 33.684,53 punten. Bron: ABM Financial News

