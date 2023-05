Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in afwachting van de banengroei in de private sector van de Verenigde Staten in april en het Amerikaanse rentebesluit.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 460,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 15.822,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van eveneens 0,6 procent met een stand van 7.429,70 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.787,62 punten.

"De Fed zal naar verwachting met een renteverhoging van 25 basispunten klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan en een pauze inlassen", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING.

Dat het in recordtempo verhogen van de rentes naast het terugdringen van de hoge inflatie ook sterk negatieve effecten heeft op de economie is volgens ING inmiddels wel duidelijk. "Het is door de hogere rentes voor consumenten en bedrijven steeds moeilijker om krediet te krijgen, wat nog eens wordt versterkt door de problemen bij een aantal Amerikaanse regionale banken."

Wiersma zag dinsdag de financials opnieuw onder druk staan, vanwege zorgen over die regionale banken. "Beleggers zijn er niet gerust op dat de problemen bij regionale banken nu helemaal opgelost zijn."

In de Verenigde Staten gaat het vandaag ook over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt met vandaag de banengroei in de private sector in april, die door de markt ingeschat wordt op 133.000 tegen een groei van 145.000 in maart.

Verder komen de twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector over april van ISM en S&P naar buiten, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden.

Olie werd woensdag nog goedkoper, na de prijsdaling van dinsdag. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 2,2 procent in het rood op 70,12 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 73,80 dollar werd betaald, een daling van 2,0 procent.

Olieaandelen kwamen onder druk door een daling van de olieprijs. "Recessievrees is als een orkaan die alles op zijn pad verwoest, inclusief olie", zei Manish Raj van Velandera Energy Partners. "Het maakt niet uit dat de onderliggende waarden voor olie nu sterker dan ooit zijn, met een stijgende vraag en dalend aanbod in de nabije toekomst."

De euro/dollar noteerde op 1,1040. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1028 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1014 op de borden.



Bedrijfsnieuws

BNP Paribas heeft in het eerste kwartaal de winst zien aantrekken, mede door de verkoop van Bank of the West. De koers van het aandeel BNP Paribas noteerde 0,2 procent hoger.

Deutsche Post DHL Group heeft in de eerste drie maanden van 2023 minder omzet en winst geboekt. De koers van het aandeel noteerde 1 procent hoger.

Deutsche Lufthansa handhaafde woensdag de outlook voor dit jaar en blijft daarmee uitgaan van een sterke zomer, nadat de omzet in het eerste kwartaal hoger uitviel, terwijl de verliezen terugliepen. De koers van het aandeel Lufthansa noteerde 3,7 procent lager.

Wolters Kluwer heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de autonome omzet op jaarbasis zien stijgen en de outlook voor het gehele boekjaar herhaald. De koers van het aandeel noteerde 1,3 procent hoger.

In Parijs en Frankfurt was de stemming voorzichtig optimistisch. In Parijs noteerden van de 27 stijgers er 11 een winst van meer dan 1, maar geen één hoger dan 1,7 procent. In Frankfurt waren dat er 8 van de 29, met een grootste stijging van 2,2 procent voor de koers van het aandeel Covestro.



Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P500-index sloot dinsdag 1,2 procent lager op 4.119,58 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,1 procent tot 12.080,51 en de Dow Jones index leverde 1,1 procent in en eindigde op 33.684,53 punten.