Beursblik: Arcadis heeft wind mee

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het eerste kwartaal van 2023 vermoedelijk meer omzet geboekt. "Met een aanhoudende sterke klantvraag, in combinatie met een recordorderboek, voorspelbare prestaties en financiële discipline, zijn we ervan overtuigd dat we op schema liggen om onze strategische doelen in 2023 te behalen", zei CEO Peter Oosterveer half februari vol vertrouwen. Eind 2020 stelde het het advies- en ingenieursbureau zich ten doel per 2023 de omzet jaarlijks met 5 procent te laten groeien met een EBITA-marge van 10 procent. In 2022 steeg de [netto] omzet op jaarbasis, onder meer dankzij overnames, met 18 procent tot 3,0 miljard euro, terwijl de EBITA-marge over het hele jaar uitkwam op 9,8 procent en in het vierde kwartaal van 2022 op de beoogde 10 procent. Als kers op de taart rapporteerde het concern een recordorderboek van 3,12 miljard euro. "De marktcondities blijven sterk", voegde het concern toe. "Vooral in Noord-Amerika en Europa vanwege de energietransitie. Daarnaast is veel vraag naar diensten voor milieuherstel, terwijl "waterklanten de focus verleggen van kapitaalinvesteringen naar operationele efficiëntie". ING rekent voor heel 2023 op een operationele EBITA van 376 miljoen euro op een netto omzet van ruim 3,9 miljard euro. Analist Quirijn Mulder van ING merkte half april nog op dat Arcadis blijft profiteren van de huidige duurzaamheidstrends, hetgeen een "gezonde groei" ondersteunt. "Hoewel we blij zijn met de recente overnames, die goed passen binnen de portefeuille van Arcadis, presteerden de overgenomen bedrijven ondermaats", aldus Mulder. Dit verhoogt volgens de analist de risico's rond het aandeel. ING paste de ramingen aan, ook wijzend op een succesvolle obligatie-uitgifte. Mulder noemde de waardering van het aandeel nog altijd laag, wijzen op een korting van 20 procent ten opzichte van sectorgenoten. ING heeft een koopadvies op Arcadis met een koersdoel van 44,60 euro. Bank of America startte in april met het volgens van Arcadis met een koopadvies en een koersdoel van 48,00 euro. Dit koersdoel biedt een opwaarts potentieel van 30 procent, benadrukt analist Anthony Manning. Hij vindt dat de winstgroei van Arcadis door de markt wordt onderschat. Manning denkt dat de autonome groei de komende jaren gaat versnellen en dat er ook meer overnames zullen worden gedaan. En door gerichte acties kan Arcadis de marge met 3 procentpunt opvijzelen, denkt hij. Bank of America rekent op een samengestelde winstgroei van 18 procent per jaar voor Arcadis. Voor 2023 mikt Manning op een omzet voor Arcadis van 3,7 miljard euro, maar die zal in 2024 stijgen naar 3,9 miljard euro. Bron: ABM Financial News

