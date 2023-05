Valuta: alle aandacht voor rentebeleid Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag hoger op 1,1050 dollar, waarmee de euro voorsorteert op een renteverhoging door de Fed met 25 basispunten en een pauze in de verhogingen daarna. Marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank acht deze situatie ook mogelijk. "De Europese Centrale Bank zal na de mogelijke renteverhoging van morgen waarschijnlijk nog een aantal verhogingen nodig achten. Toch denken wij dat de stijging van de euro te snel is gegaan en dat de munt op een termijn van drie maanden nog altijd tot 1,07 dollar kan dalen en op een termijn van een halfjaar kan dalen naar 1,06 dollar. Over een jaar kan dan een herstel naar 1,08 dollar plaatsvinden", aldus Mevissen. "Gezien het rentebesluit van de Fed is ingeprijsd, kijkt de markt eigenlijk vooral naar de komende arbeidsmarktdata uit de VS. Zoals het er nu voorstaat lijkt het beleid van de Fed ook op de arbeidsmarkt een effect te hebben, gezien de steeds lagere groeicijfers en dito verwachtingen", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag. De werkloosheid van de eurozone kwam over maart uit op 6,5 tegen 6,6 procent in februari, terwijl vooraf een stabiel percentage werd voorzien. In de Verenigde Staten gaat het vandaag ook over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt met vandaag de banengroei in de private sector in april, die door de markt ingeschat wordt op 133.000 tegen 145.000 in maart. Verder komen de twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector over april van ISM en S&P naar buiten, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag 0,4 procent hoger op 1.1047 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8821 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,4 procent tot 1,2522 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.