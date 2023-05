KBC Securities start volgen Alfen met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities is woensdag gestart met het volgen van Alfen met een Accumuleren advies en een koersdoel van 83,00 euro in aanloop naar een analistendag op 10 mei en de kwartaalcijfers een week later. Centraal staat bij Alfen de langetermijngroeivooruitzichten, aldus KBC, maar meer nog het omslagpunt voor de eindmarkten van Alfen. Dat wordt door KBC verwacht rond 2025. Analisten zien evenwel nu al potentie voor het aandeel, maar rekenen wel op een omzet die iets onder de huidige analistenverwachting voor 2023 en 2024 ligt. "Alfen is echter bijzonder goed gefinancierd en zal naar verwachting uitgroeien tot marktleider in deze sector, wat een relatief hoge EBIT-marge moet opleveren", aldus de analisten. Het aandeel Alfen koerste woensdagochtend 1,3 procent hoger op 75,16 euro. Bron: ABM Financial News

