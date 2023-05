Signify onderuit op vlak Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 745,59 punten. "In de aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank [vanavond] loopt de spanning bij beleggers steeds verder op", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De markt houdt rekening met een renteverhoging van 25 basispunten tot een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent. "Daarmee zal de Fed naar verwachting klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan en een pauze inlassen", zo stelde Wiersma. Dat het in recordtempo verhogen van de rentes naast het terugdringen van de hoge inflatie ook sterk negatieve effecten heeft op de economie is volgens ING inmiddels wel duidelijk. "Het is door de hogere rentes voor consumenten en bedrijven steeds moeilijker om krediet te krijgen, wat nog eens wordt versterkt door de problemen bij een aantal Amerikaanse regionale banken." Wiersma zag dinsdag de financials opnieuw onder druk staan, vanwege zorgen over die regionale banken. "Beleggers zijn er niet gerust op dat de problemen bij regionale banken nu helemaal opgelost zijn." Goede kwartaalcijfers van onder meer Uber waren niet voldoende om de zorgen weg te nemen, terwijl ook olieaandelen onder druk kwamen door een daling van de olieprijs. "Recessievrees is als een orkaan die alles op zijn pad verwoest, inclusief olie", zei Manish Raj van Velandera Energy Partners. "Het maakt niet uit dat de onderliggende waarden voor olie nu sterker dan ooit zijn, met een stijgende vraag en dalend aanbod in de nabije toekomst." De olieprijzen liepen met twee procent terug, na een daling van ruim vijf procent op dinsdag. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1036. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg DSM met 2,5 procent en ASR Nederland met 1,1 procent. Shell leverde net als UMG circa 1,5 procent in. In de AMX viel het verlies van Signify op van 10,1 procent. De resultaten van de verlichtingsspecialist stonden in het eerste kwartaal onder druk. ING sprak van een zwakke jaarstart. Aperam leverde 0,6 procent in, ook na cijfers. Degroof Petercam zag geen grote verrassingen in het afgelopen kwartaal en het lopende tweede kwartaal lijkt iets beter te worden. Air France-KLM daalde 4,8 procent. Lufthansa kwam vanochtend met cijfers, die op weinig enthousiasme van beleggers konden rekenen. Het aandeel verloor in Frankfurt circa vijf procent. Alfen en OCI stegen tot 1,2 procent. Alfen kreeg een positief advies van KBC Securities. Onder de kleinere aandelen won Accsys na cijfers 7,8 procent. De EBITDA zal in het boekjaar 2023, dat eindigde op 31 maart, "bescheiden" hoger uitvallen dan eerder voorzien, aldus de onderneming. Accsys ging al uit van een verdubbeling van de onderliggende EBITDA op jaarbasis. Bron: ABM Financial News

