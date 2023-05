Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van 109,00 naar 113,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analyse van de kwartaalupdate van Wolters Kluwer door KBC. KBC zag in de update van databedrijf Wolters Kluwer de zwakte bij Governance, Risk & Compliance, die overigens niet verraste, gecompenseerd worden door de resultaten bij Taks & Accounting, die volgens KBC veel beter waren dan verwacht. Over het algemeen sprak de bank van een solide update. Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag op een groen Damrak 0,8 procent hoger op 115,25 euro. Bron: ABM Financial News

