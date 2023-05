Beursblik: ING verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 73,50 naar 78,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. ING verhoogde de taxaties voor de aangepaste EBITDA voor 2023, volgend jaar en 2025, en ziet deze post nu respectievelijk uitkomen op 1,4, 1,7 en 1,8 miljard euro, 5 tot 6 procent hoger dan de oude ramingen en 2 procent hoger dan de analistenconsensus. ING beoordeelde de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar, die vorige week dinsdag door AkzoNobel werden gepresenteerd, als solide, ofschoon de bank de outlook voor het tweede kwartaal in het licht van het sterke begin van het boekjaar, voorzichtig vindt. De onderneming verwacht voor het tweede kwartaal een aangepast operationeel resultaat van iets meer dan 300 miljoen euro. Weersomstandigheden zijn de voornaamste reden voor AkzoNobels terughoudendheid. ING noemde het tweede kwartaal de belangrijkste periode voor het coatingsbedrijf. Het aandeel AkzoNobel noteerde woensdag op een groen Damrak 0,8 procent hoger op 74,16 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.