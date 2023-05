'Geen grote verrassingen bij Aperam' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aperam

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het eerste kwartaal min of meer conform verwachting gepresteerd, en het lopende kwartaal lijkt iets beter te worden. Dit stelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam woensdag. De aangepaste EBITDA was iets lager dan de outlook, maar dit schreef Claassen toe aan de impact van IFRS op de voorraden. "Zoals verwacht rekent Aperam voor het tweede kwartaal op een hogere EBITDA dan in het eerste kwartaal", aldus de analist. Claassen besloot op basis van de kwartaalupdate van Aperam zijn taxaties te verlagen. Voor de EBITDA in 2023 ging zijn raming van 643 naar 593 miljoen euro en voor 2024 van 707 naar 664 miljoen euro. De analist herhaalde wel zijn koopaanbeveling voor het aandeel met een koersdoel van 42,00 euro. "Aperam zou normaal gezien de bodem achter zich hebben, hoewel de verbetering in het tweede kwartaal maar bescheiden zal zijn ten opzichte van het eerste kwartaal." Bron: ABM Financial News

