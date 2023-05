'Zwakke jaarstart voor Signify' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft een zwakke jaarstart achter de rug. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING woensdag. De analist zag de autonome omzetdaling van 9,1 procent nog wel 40 basispunten hoger uitvallen dan verwacht, maar de aangepaste EBITA-marge met 8,9 procent juist 60 basispunten onder de consensus uitkomen. De marges werden ondersteund door betere brutomarges en een verlaging van de indirecte kosten, maar dit werd ruimschoots teniet gedaan door volumes en wisselkoerseffecten die een negatieve impact van 90 basispunten hadden op de marges. Op divisieniveau zijn de cijfers "van lage kwaliteit", oordeelde Hesselink, wijzend op beter dan voorziene prestaties bij Conventional, maar een significante tegenvaller bij Digital. De outlook voor 2023 werd gehandhaafd. "Maar deze blijft sterk afhankelijk van een verbetering in de tweede jaarhelft", stelde de analist. ING merkte op dat de verwachtingen in aanloop naar de cijfers al laag waren. Hesselink verwacht dan ook geen grote aanpassingen in de consensusverwachtingen. ING handhaafde het koopadvies op Signify met een koersdoel van 43,00 euro. Het aandeel Signify koerste woensdagochtend 6,8 procent lager op 27,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.