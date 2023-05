Signify onderuit op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,5 procent hoger op 747,80 punten. Onder de hoofdfondsen steeg ArcelorMittal met 1,4 procent en Aegon met 1,1 procent. Prosus leverde net als UMG circa 0,5 procent in. In de AMX viel het verlies van Signify op van 6,8 procent. De resultaten van de verlichtingsspecialist stonden in het eerste kwartaal onder druk. Aperam leverde bijna 3 procent in, ook na cijfers. Air France-KLM daalde 1,1 procent. Lufthansa kwam vanochtend met cijfers en herhaalde daarbij de outlook voor dit jaar. Alfen en OCI stegen tot 1,6 procent. Alfen kreeg een positief advies van KBC Securities. Onder de kleinere aandelen won Accsys na cijfers 3,0 procent. De EBITDA zal in het boekjaar 2023, dat eindigde op 31 maart, "bescheiden" hoger uitvallen dan eerder voorzien, aldus de onderneming. Accsys ging al uit van een verdubbeling van de onderliggende EBITDA op jaarbasis. Bron: ABM Financial News

