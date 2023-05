Lufthansa handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Lufthansa heeft woensdag de outlook voor dit jaar gehandhaafd en blijft daarmee uitgaan van een sterke zomer, nadat de omzet in het eerste kwartaal hoger uitviel, terwijl de verliezen terugliepen. In het afgelopen kwartaal bedroeg de omzet 7,0 miljard euro, goed voor een stijging van maar liefst 40 procent op jaarbasis, dankzij de boekingen voor de zomerperiode. Er werden 22 miljoen passagiers vervoerd tegen 13 miljoen euro vorig jaar, nadat de capaciteit werd verhoogd tot 75 procent van de niveaus van voor de coronacrisis. "De aanhoudend sterke vraag geeft ons vertrouwen voor de komende maanden", aldus CFO Remco Steenbergen. "De zomerperiode zal een grote bijdrage leveren in het behalen van onze doelen in 2023." Het verlies bedroeg afgelopen kwartaal 467 miljoen euro, beduidend minder dan het verlies van 584 miljoen euro een jaar eerder. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus mikten op een omzet van 7,5 miljard euro met een verlies van 289 miljoen euro. De kosten om het aantal vluchten uit te breiden in de zomer en diverse stakingen in Duitsland, wogen evenwel op de resultaatvorming. Lufthansa nam duizenden werknemers aan in aanloop naar Pasen, om de chaos bij luchthavens van vorig jaar te voorkomen. Toen hadden veel vliegvelden te kampen met een tekort aan personeel. Volgens Lufthansa werden er in het eerste kwartaal alleen al 4.500 werknemers aangenomen. De luchtvaarder verwacht nog steeds de capaciteit op te kunnen schroeven tot gemiddelde 85 of 90 procent ten opzichte van 2019. In het lopende tweede kwartaal moet de capaciteit rond de 82 procent uitkomen. Bron: ABM Financial News

