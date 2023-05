Omzet Majorel stijgt flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Majorel heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet sterk zien stijgen en de outlook voor 2023 werd gehandhaafd. Dit bleek woensdagochtend. In het afgelopen kwartaal steeg de groepsomzet op jaarbasis met 11 procent tot 541 miljoen euro. Op vergelijkbare basis steeg de netto-omzet met 15 procent. Vooral in Global English, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië, liep de omzet met 18 procent flink op. In de belangrijkste regio, Europa, Afrika en Zuid-Amerika, steeg de omzet met 9 procent tot 387 miljoen euro. Het wegvallen van corona-gerelateerde activiteiten had een impact van 26 miljoen euro, maar dit werd deels gecompenseerd door de bijdrage van overnames afgelopen jaar. De outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Majorel mikt daarmee onverminderd op een netto-omzet van 2,15 tot 2,25 miljard euro. Exclusief corona-gerelateerde activiteiten in 2022, zou dat een groei betekenen van 6 tot 11 procent. De operationele EBITDA-marge moet dit jaar uitkomen tussen de 16,5 en 17 procent. Eind april ontving Majorel een overnamebod van het Franse Teleperformance van 30,00 euro per aandeel. De nieuwe combinatie zou een omzet van 12 miljard dollar per jaar realiseren, aldus Teleperformance. Het aandeel Majorel sloot dinsdag op 29,35 euro. Bron: ABM Financial News

