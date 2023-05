Herstel op Damrak verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,9 procent lager op 744,31 punten.

Ook de beurzen elders in Europa wachten een hogere opening in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond, en die van de Europese Centrale Bank op donderdag.

Op dinsdag sloot Wall Street nog scherp lager, vanwege aanhoudende zorgen over regionale Amerikaanse banken, het Fed-rentebesluit en het schuldplafond in de VS. "Er zijn voldoende redenen tot zorgen onder beleggers", aldus fondsbeheerder Mike Loewengart van Morgan Stanley.

"We waren er eerder nog zeker van dat de chaos rond de regionale banken onder controle was, maar nu weten we dat niet meer zo zeker", aldus analist Jeff Kilburg van KKM Financial. "De stemming ging binnen 24 uur van overmoed naar angst."

Problemen rond de regionale Amerikaanse bank PacWest veroorzaakten dinsdag de nodige onrust. PacWest, Western Alliance Bancorporation en bijvoorbeeld Metropolitan Bank verloren tientallen procenten aan beurswaarde. Maandag bleek dat bankreus JPMorgan Chase de meeste activa overneemt van First Republic Bank. Dat is de derde middelgrote Amerikaanse bank die omvalt, in een crisis die begon met Silicon Valley Bank.

De risicoaversie van dinsdag komt op een moment dat Fed-leden vanavond naar verwachting de rentes opnieuw zullen verhogen om de hoge inflatie te bestrijden.

De markt gaat voor vandaag uit van een renteverhoging door de Fed met 25 basispunten tot een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent. Vooralsnog wordt er geen rekening gehouden met meer verhogingen na deze week. De verwachting is dat de centrale bank de rentes juist gaat verlagen in de tweede jaarhelft, hetgeen overigens niet strookt met de plannen van de Fed om de rentes op een stabiel niveau te houden.

De oud vice-voorzitter van de Federal Reserve Richard Clarida vindt dat de Fed na het rentebesluit van vanavond een pauze moet inlassen. Dit zei Clarida dinsdag bij een bijeenkomst die was georganiseerd door de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

Joseph Capurso van CBA verwacht dat Fed-voorzitter Jerome Powell zich vanavond havikachtig zal opstellen in de persconferentie na het rentebesluit, aangezien de inflatie nog altijd te hoog is en de arbeidsmarkt te krap. Als dit inderdaad het geval is, dan zullen de Amerikaanse rentes en dollar "significant" stijgen, denkt hij.

De euro/dollar noteerde op 1,1021. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1105 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0978 op de borden.

De olieprijs is dinsdag sterk gedaald, tot het laagste niveau in meer dan vijf weken, vanwege zorgen over de bankencrisis in de Verenigde Staten en een traag economisch herstel in China.

"Recessievrees is als een orkaan die alles op zijn pad verwoest, inclusief olie", zei Manish Raj van Velandera Energy Partners. "Het maakt niet uit dat de onderliggende waarden voor olie nu sterker dan ooit zijn, met stijgende vraag en dalend aanbod in de afzienbare toekomst."

Een juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 5,3 procent lager op 71,66 dollar op de New York Mercantile Exchange. Het was de laagste settlement sinds 24 maart en de sterkste daling sinds 4 januari. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs fractioneel lager.

Bedrijfsnieuws

Signify heeft in het eerste kwartaal de resultaten onder druk zien staan, maar de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Signify blijft daarmee voor 2023 mikken op een aangepaste EBITA-marge van 10,5 tot 11,5 procent, bij een vrije kasstroom die 6 tot 8 procent van de omzet moet uitmaken.

Aperam heeft in het eerste kwartaal van 2023 iets minder winst gemaakt, terwijl het bedrijf zelf rekende op een stijging. Op een omzet van bijna 1,9 miljard euro, behaalde Aperam een aangepaste EBITDA van 127 miljoen euro. Dat was een kwartaal eerder 129 miljoen euro op een omzet van 1,6 miljard euro. Voor het tweede kwartaal rekent Aperam op een kleine verbetering.

Galapagos ziet zijn financieel en operationeel directeur Bart Filius vertrekken, na negen jaar als CFO en zes jaar als COO te hebben gediend.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index sloot dinsdag 1,2 procent lager op 4.119,58 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,1 procent tot 12.080,51 en de Dow Jones index leverde 1,1 procent in en eindigde op 33.684,53 punten.