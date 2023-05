Corbion stapt in voedingssupplementen voor mensen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Corbion stapt in de markt voor voedingssupplementen voor mensen met zijn AlgaVia-productlijn. Dit maakte het bedrijf woensdagochtend bekend. De AlgaVia-algenoliën bevatten veel omega 3- en omega 9-vetzuren, die goed zijn voor onder meer hart en ogen. "We starten een nieuw avontuur", aldus Corbion woensdag. "We zijn van plan verder uit te breiden door nieuwe voedingsingrediënten toe te voegen aan onze portefeuille." Bron: ABM Financial News

