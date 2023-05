Nieuwe CEO voor NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft Jeroen Pynenburg benoemd als CEO. Dit maakte de in Amsterdam genoteerde onderneming woensdag bekend. Pynenburg wordt per 11 mei CEO. Dit betekent dat Michiel Staatsen, die op dit moment zowel CEO als COO is, verder gaat als operationeel directeur. Op 21 juni vindt er een buitengewone aandeelhoudersvergadering plaats voor de benoeming van Pynenburg. Bron: ABM Financial News

