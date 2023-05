IMCD koopt Allianz Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft overeenstemming bereikt over de overname van Allianz Group International, een distributeur actief in Colombia. Dit maakte IMCD woensdagochtend bekend. IMCD is al sinds 2019 actief in Colombia en versterkt met de overname zijn positie in het land. Allianz heeft 25 werknemers en boekte een omzet van omgerekend circa 6,9 miljoen euro in 2022. De transactie wordt vermoedelijk nog deze maand afgerond, indien de vereiste goedkeuringen binnen zijn. IMCD meldde geen verdere financiële details van de acquisitie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.