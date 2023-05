Lagere omzet en winst voor Deutsche Post DHL

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Post DHL Group heeft in de eerste drie maanden van 2023 minder omzet en winst geboekt. Dit bleek woensdag uit cijfers van het postbedrijf.

Deutsche Post boekte in het eerste kwartaal een omzet van 20,9 miljard euro. Dat was minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. Toen bedroeg de omzet 22,6 miljard euro.

De bedrijfswinst daalde zelfs met 24,1 procent tot 1,6 miljard euro. En de marge bedroeg 7,8 procent, tegenover 9,6 procent in het eerste kwartaal van 2022.

Zoals verwacht door het management was de vertraging van het wereldwijde economische momentum duidelijk merkbaar in het eerste kwartaal.

Op basis van de verwachte ontwikkelingen in de rest van het boekjaar heeft het bedrijf haar winstprognoses volledig bevestigd.

Deze prognose bevat drie scenario's en varieert van 6,0 miljard tot 7,0 miljard euro. In het gunstige geval van een herstel dat halverwege het jaar begint, ofwel een herstel in V-vorm, verwacht de groep een EBIT van ongeveer 7,0 miljard euro.

In het geval van een herstel dat meer tegen het einde van het jaar begint, een 'U-vormig' herstel, verwacht de groep een EBIT van ongeveer 6,5 miljard euro.

In het minst gunstige geval van geen significant herstel in 2023 of 'L-vormig' herstel, voorspelt de groep een EBIT van minimaal 6,0 miljard euro.

In het eerste kwartaal van 2023 was de operationele cashflow met 2,4 miljard euro gelijk aan die het voorgaande jaar. De vrije kasstroom bedroeg ongeveer 983 miljoen tegenover 197 miljoen negatief een jaar eerder.

Voor het volledige jaar blijft het bedrijf uitgaan van investeringen ter waarde van 3,4 tot 3,9 miljard euro, tegenover 4,1 miljard euro in 2022.

In totaal genereerde Deutsche Post DHL Group in het eerste kwartaal van 2023 een nettowinst na minderheidsbelangen van 911 miljoen euro. Dat was 1,4 miljard euro in het eerste kwart van 2022.

De gewone winst per aandeel kwam dienovereenkomstig uit op 0,76 euro, vergeleken met 1,10 euro vorig jaar.