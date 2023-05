Oud vice-voorzitter Fed Clarida voorstander van pauze in rentebeleid Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De oud vice-voorzitter van de Federal Reserve Richard Clarida vindt dat de Fed na het rentebesluit van vanavond een pauze moet inlassen. Dit zei Clarida dinsdag bij een bijeenkomst die was georganiseerd door de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Clarida wees dinsdag op het cumulatieve effect van het rentebeleid, strengere voorwaarden voor kredietverstrekking en de onzekerheden rondom de regionale banken in de VS, waarvan er inmiddels al drie niet zelfstandig verder konden. Met name dat laatste punt zou volgens Clarida nog wel eens een drukkend effect kunnen hebben, niet alleen op kredietwerking, maar ook op de economie en de inflatie in de Verenigde Staten. Zijn visie op het beleid richt zich niet op volgende rentewijzigingen, maar meer op hoe de Fed de outlook verwoordt in het commentaar op het rentebesluit van vanavond, waarvoor algemeen wordt aangenomen dat er een verhoging van 25 basispunten wordt aangekondigd, waarmee de rente naar een bandbreedt van 5,0 tot 5,25 procent gaat. Bron: ABM Financial News

