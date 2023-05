Resultaten Signify onder druk

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het eerste kwartaal de resultaten onder druk zien staan, maar de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Dit bleek woensdag uit cijfers van het verlichtingsbedrijf.

Volgens CEO Eric Rondolat waren de resultaten grofweg in lijn met de verwachtingen. In het afgelopen kwartaal hield de zwakte in het consumentensegment aan. Ook was er beduidend minder groei bij de OEM-divisie, terwijl de professionele indooractiviteiten eveneens terugliepen.

"Hoewel we verwachten dat de eerste jaarhelft uitdagend blijft, zien we onverminderd de kans op een herstel in de tweede jaarhelft", aldus Rondolat. "Gezien de structurele verbeteringen in onze brutomarge en de vrije kasstroom en de pogingen om de vaste kosten terug te dringen, handhaven we de outlook voor dit jaar."

De omzet liep in het afgelopen kwartaal circa 6,1 procent terug of 9,1 procent op vergelijkbare basis, tot 1,68 miljard euro. Dit lag exact in lijn met de consensusverwachtingen.

De aangepaste EBITA daalde van 187 naar 149 miljoen euro en de marge bedroeg afgelopen kwartaal 8,9 procent, tegen 10,5 procent een jaar eerder. Onder de streep restte een nettowinst van 28 miljoen euro, waar dit in het eerste kwartaal van 2022 nog 87 miljoen euro was. Hier mikten analisten op een marge van 9,5 procent en een winst van 68 miljoen euro.

De vrije kasstroom bedroeg in de eerste drie maanden van het jaar 51 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2022 was dit 189 miljoen euro negatief. De consensus mikte op 60 miljoen euro positief.

Outlook

Signify mikt voor 2023 onverminderd op een aangepaste EBITA-marge van 10,5 tot 11,5 procent, bij een vrije kasstroom die 6 tot 8 procent van de omzet moet uitmaken.