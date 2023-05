Minieme winstdaling voor Aperam Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het eerste kwartaal van 2023 iets minder winst gemaakt, terwijl het bedrijf zelf rekende op een stijging. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de producent van roestvast staal. Op een omzet van bijna 1,9 miljard euro, behaalde Aperam een aangepaste EBITDA van 127 miljoen euro. Dat was een kwartaal eerder 129 miljoen euro op een omzet van 1,6 miljard euro. Aperam zei bij de cijfers over het vierde kwartaal voor de eerste drie maanden van dit jaar te rekenen op een stijging van de EBITDA, maar negen analisten die bijdroegen aan de analistenconsensus hadden hier hun twijfels over. Zij rekenden op een aangepaste EBITDA van 121 miljoen euro, waarbij de ramingen uiteenliepen van 107 tot 125 miljoen euro. De nettowinst kwam in het eerste kwartaal uit op 132 miljoen euro. Daarnaast verwachtte Aperam dat de schuld min of meer gelijk bleef in het afgelopen kwartaal. De schuld daalde echter van 468 miljoen euro eind 2022 naar 419 miljoen euro per 31 maart. CEO Timoteo Di Maulo zei woensdag dat het eerste kwartaal, zoals verwacht, een uitdagend kwartaal was. Hij wees op het verlagen van de voorraden in Europa en een geplande sluiting gedurende zes weken. Ook waren er in Europa stakingen die voor kosten zorgden. Vooruitkijkend rekende de topman op aanhoudende margedruk en meer stakingen. Voor het lopende tweede kwartaal rekent Aperam op een kleine stijging van de EBITDA op kwartaalbasis. Ook zal de schuld iets oplopen, verwacht het bedrijf. In 2025 wil Aperam een EBITDA hebben die 300 miljoen euro hoger ligt dan 'het oude normaal' van ongeveer 500 miljoen euro per jaar tussen 2016 en 2018. Daar moet onder meer het Leadership Journey verbeteringsprogramma voor zorgen, maar ook bijvoorbeeld de overname van ELG. Afgelopen kwartaal leverde het Leadership Journey programma 12 miljoen euro op, waardoor het totaal inmiddels uitkwam op 134 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

