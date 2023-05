Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond.

IG voorziet een openingswinst van 65 punten voor de Duitse DAX, een plus van 37 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 26 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag fors lager, nadat de redding van First Republic Bank leidde tot hernieuwde druk op regionale banken in de VS, terwijl de olieprijs wegzakte door zorgen over China

"Zorgen over een zwak herstel voor de Chinese economie nemen toe, na de zwakke inkoopmanagersindex in het weekend", stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Met het vooruitzicht van meer monetaire verkrapping door de ECB en de Fed nemen beleggers een afwachtende houding aan voor het rentebesluit van de Fed woensdag."

Problemen rond de regionale Amerikaanse bank PacWest veroorzaakten dinsdag de nodige onrust. PacWest, Western Alliance Bancorporation en Metropolitan Bank verloren tientallen procenten aan waarde. Maandag bleek dat bankreus JPMorgan Chase de meeste activa overneemt van First Republic Bank. Het is de derde middelgrote Amerikaanse bank die omvalt, in een crisis die begon met Silicon Valley Bank.

De centrale bank zal woensdag naar verwachting de rente nogmaals met 25 basispunten verhogen, om vervolgens een pauze in te lassen. Volgens de CME FedWatchTool wordt de kans op een dergelijke verhoging ingeschat op 94 procent.

Een teleurstellende daling van de activiteit in de maakindustrie in China leidden tot zorgen bij oliebeleggers, volgens Ricardo Evangelista van ActivTrades. De sombere stemming rond de Amerikaanse banken versterkten volgens hem de beweging.



De inflatie in de eurozone kwam in april in een voorlopige meting uit op 7,0 procent op jaarbasis, tegen 6,9 procent in maart. De kerninflatie daalde naar 5,6 procent tegen 5,7 procent in maart. Er was een ongewijzigde kerninflatie verwacht.

De industrie in de eurozone bleek iets minder hard te zijn gekrompen in april. De inkoopmanagersindex kwam uit op 45,8, in plaats van het voorlopige cijfer van 45,5.

De Duitse detailhandel zette in maart 2,4 procent minder om dan een maand eerder. Op jaarbasis bedroeg de daling 8,6 procent. De cijfers zijn aangepast voor inflatie. Zonder die correctie zijn de uitgaven nagenoeg gelijk gebleven.

Bedrijfsnieuws

BP wist in het eerste kwartaal van dit jaar de winst beter dan verwacht op peil te houden, hoewel de winst lager was dan een jaar eerder. Het aandeel daalde 4 procent. Shell volgt donderdag met zijn resultaten. Dat aandeel leverde bijna 5 procent in.

Sectorgenoot TotalEnergies sloot meer dan 5 procent lager door de lagere olieprijs.

Financiële waarden verloren ook terrein. met verliezen van 2 tot 4 procent voor Commerbank, Banco Santander, BNP Paribas, Allianz en Axa.

DSM sloot meer 5 procent lager nadat het bedrijf meldde dat de omzet in het eerste kwartaal onder druk stond.

Het Zweedse Electrolux won meer dan 5 procent, na berichten in de Chinese media dat Midea interesse zou hebben in een overname.

Galapagos steeg 5 procent in aanloop naar een update die donderdagavond laat wordt verwacht.

Euro STOXX 50 4.294,85 (-1,48%)

STOXX Europe 600 461,08 (-1,24%)

DAX 15.726,94 (-1,23%)

CAC 40 7.383,20 (-1,45%)

FTSE 100 7.773,03 (-1,24%)

SMI 11.423,33 (-0,12%)

AEX 744,31 (-1,87%)

BEL 20 3.760,41 (-1,09%)

FTSE MIB 26.630,09 (-1,65%)

IBEX 35 9.082,00 (-1,72%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger, na dinsdag fors lager te zijn gesloten, omlaag getrokken door de banken en de energiesector na de redding van First Republic Bank en nadat de olieprijs kelderde door zorgen over een mondiale recessie.



Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. De markt rekent op een renteverhoging van 25 basispunten. De volgende stap is een vraagteken. Een minderheid rekent op nog een verhoging na woensdag. Sommige analisten rekenen ook op renteverlagingen later in het jaar.



Terwijl aandelen uit de gratie waren, werden staatsleningen gekocht. Dit wijst op een vlucht naar veiligheid, door de onrust over de banken. De rendementen op staatsleningen daalden, tot 3,443 procent voor een tienjarige Amerikaanse staatslening, tegen 3,573 procent maandag. "Je ziet dat mensen Treasury's kopen omdat niets zo goed smaakt in een tijd van onzekerheid", zei Jeff Kilburg van KKM Financial.

In de namiddag bleken de Amerikaanse fabrieksorders licht gestegen in maart, na een afname in februari. Er was een sterker herstel verwacht. Het aantal vacatures daalde intussen verder, van 9,97 miljoen tot 9,59 miljoen.

De olieprijs daalde 5 procent tot 71,66 dollar per vat. Oliehandelaren vrezen een daling van de Amerikaanse industrie, met minder vervoer, en een trager dan verwacht economisch herstel in China.

Bedrijfsnieuws



Aandelen van regionale Amerikaanse banken gingen onderuit. PacWest verloor 28 procent. Zions Bancorp daalde 11 procent, herstellend van een koersval van 23 procent eerder op de dag.

Grote banken zoals Morgan Stanley en Goldman Sachs hielden het verlies beperkt tot circa 2 procent. Maandag werd het merendeel van de activiteiten van First Republic bank verkocht aan JPMorgan Chase voor 16 miljard dollar. First Republic zag zijn balans omvallen doordat klanten deposito's weghaalden. Per 13 april had de bank nog 229 miljard aan activa zoals leningen en effecten, maar slechts 104 miljard aan spaargeld van derden op zijn balans. De nieuwe eigenaar zal die balans herstellen.

Olie-aandelen gingen onderuit op de lagere olieprijs Chevron en Exxon Mobil verloren 4 procent. Halliburton daalde zelfs 8 procent.

Het Britse BP meldde dinsdag kwartaalcijfers en verloor 8 procent in New York.

De Amerikaanse chemiereus DuPont versloeg de winst- en omzetverwachting voor het eerste kwartaal, maar de vooruitblik werd voorzichtiger. Dupont neemt ook concurrent Spectrum Plastics over voor 1,75 miljard dollar. Het aandeel daalde 5 procent.

Uber Technologies sloot 11 procent hoger. Het taxi- en bezorgbedrijf groeide flink door in het eerste kwartaal, en zwarte cijfers komen in zicht. De outlook was beter dan verwacht.

Pfizer behaalde een lager resultaat door lagere inkomsten uit coronaproducten maar handhaafde zijn outlook. Het aandeel van de farmaceut steeg 0,5 procent

Restaurant Brands International presteerde boven verwachting. Het moederbedrijf van Burger King steeg 2 procent.

Resultaten van het Nederlandse halfgeleiderbedrijf NXP werden goed ontvangen. De topman sprak maandag nabeurs van voorzichtig optimisme dat NXP zich succesvol navigeert door de cyclische neergang. Het aandeel steeg 3 procent.

Nabeurs publiceerden AMD, Starbucks en Ford cijfers. Apple volgt op donderdag.

S&P 500 index 4.119,58 (-1,16%)

Dow Jones index 33.684,53 (-1,08%)

Nasdaq Composite 12.080,51 (-1,08%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag [LAGER/HOGER], met een [PLUS/MIN] van XXX procent voor de Japanse Nikkei en een [WINST/VERLIES] van XXX procent voor de Chinese Shanghai Composite.

Nikkei 225 29.157,95 (slot 2 mei)

Shanghai Composite 3.323,27 (slot 28 april)

Hang Seng 19.585,36 (-1,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1021. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1105 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0978 op de borden.

USD/JPY Yen 136,04

EUR/USD Euro 1,1021

EUR/JPY Yen 149,93

MACRO-AGENDA:

0:00 Chinese beurs gesloten

11:00 Werkloosheid - Maart (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - April (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting rentebesluit (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Airbus - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 BNP Paribas - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Deutsche Lufthansa - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Post - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 UniCredit - Cijfers eerste kwartaal (Ita)

13:00 Yum Brands - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)