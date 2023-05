Meer winst voor Ford Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ford

(ABM FN-Dow Jones) Ford heeft in het afgelopen kwartaal de winst sterk zien stijgen terwijl de omzet ook fors groeide. Dat bleek dinsdag nabeurs uit de kwartaalcijfers. De autofabrikant boekte een winst per aandeel van 0,63 dollar, wat bijna 66 procent beter was dan een jaar eerder. Er was vooraf gerekend op een toename van 10 procent tot 0,42 dollar. De omzet steeg met 20 procent tot 41,5 miljard dollar. Hier was een toename van 14 procent tot 39,2 miljard dollar voorspeld door analisten. De winst steeg door "een gunstige mix van producten, hogere prijzen en groter volume", aldus de autofabrikant. De verwachting voor 2023 die Ford in februari gaf bleef staan. Het aandeel Ford daalde 1,5 procent in de handel nabeurs. Dinsdag voorbeurs kondigde Ford aan de prijs van zijn Mustang Mach-E terreinwagen te verlagen. Het model moet een concurrent zijn voor de Tesla Model Y. Bron: ABM Financial News

