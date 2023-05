Sterke omzetgroei voor Starbucks

(ABM FN-Dow Jones) Starbucks heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen overtroffen, met groeiende omzet in dezelfde winkels in China en wereldwijd. Het aandeel stond in de handel nabeurs licht lager na de publicatie van de cijfers.

Starbucks boekte een omzetgroei van 14 procent tot 8,7 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Analisten rekenden op 8,4 miljard dollar. De vergelijkbare omzet, in dezelfde winkels, groeide 11 procent, ruim hoger dan de 7,3 procent die was voorzien.

De winst steeg met 25 procent tot 0,74 dollar per aandeel. Hiwr was gerekend op een toename met 10 procent tot 0,65 dollar.

In China nam de vergelijkbare omzet toe met 3 procent. Er werden in het afgelopen kwartaal 153 winkels in China geopend, op een totaal van 464 wereldwijd.

Het koffiebedrijf uit Seattle telt meer dan 36.000 winkels wereldwijd en verving recent de topman Howard Schultz, dien in maart stopte en werd opgevolgd door Laxman Narasiman.

In Amerikaanse Starbucks-filialen hebben medewerkers opgeroepen om zich te verenigen in vakbonden, maar Starbucks lijkt terughoudend met collectieve arbeidsovereenkomsten.