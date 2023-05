Financieel directeur weg bij Galapagos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos ziet zijn financieel en operationeel directeur Bart Filius vertrekken, na negen jaar als CFO en zes jaar als COO. Dat maakte het biotechbedrijf dinsdag bekend. "De tijd is gekomen voor mij om nieuwe kansen te onderzoeken", aldus Filius. Filius kwam in 2014 als chief financial officer bij het bedrijf en werd in 2017 ook chief operating officer, naast CEO Paul Stoffels. In 2021 werd hij tot voorzitter van de onderneming benoemd. Filius vertrekt pet 30 juni. Galapagos zoekt een opvolger. Bron: ABM Financial News

