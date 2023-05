Olieprijs daalt 5 procent

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag sterk gedaald, tot het laagste niveau in meer dan vijf weken, op zorgen over een bankencrisis in de Verenigde Staten en een traag economisch herstel in China.

"Recessievrees is als een orkaan die alles op zijn pad verwoest, inclusief olie", zei Manish Raj van Velandera Energy Partners. "Het maakt nu uit dat de onderliggende waarden voor olie nu sterker dan ooit zijn, met stijgende vraag en dalend aanbod in de afzienbare toekomst."

Een junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 5,3 procent lager op 71,66 dollar op de New York Mercantile Exchange. Het was de laagste settlement sinds 24 maart en de sterkste daling sinds 4 januari.

De olieprijs daalde hard nadat de Amerikaanse aandelenmarkten ook onderuitgingen en de dollar sterker werd. "Het werd sneller lelijk dan enige oliehandelaar verwacht had", zei Edward Moya van Oanda. "Olie zit in de gevarenzone omdat de bankencrisis de economische vooruitzichten op de korte termijn ondermijnt en de vrees aanjaagt dat we veel sneller dan verwacht in een recessie belanden. Olie heeft feitelijk zwakkere vooruitzichten voor de twee grootste economieën van de wereld, China en de VS."

Aandelen in de oliesector kregen ook flinke klappen. Chevron verloor 4,5 procent, Halliburton zelfs 8 procent.