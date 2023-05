Wall Street onderuit

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag fors lager, omlaag getrokken door de banken en de energiesector na de redding van First Republic Bank en nadat de olieprijs kelderde door zorgen over een mondiale recessie.

De S&P500-index daalde 1,4 procent tot 4.111 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,1 procent en de Dow Jones index leverde 1,3 procent in.

Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. Inmiddels rekent 94 procent van de markt op een renteverhoging van 25 basispunten, volgens de FedWatch Tool van CME Group. De volgende stap is een vraagteken. Iets meer dan 30 procent van de markt verwacht in juni nog een verhoging van 25 basispunten. Dat was vorige week nog zo'n 25 procent.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zal Fed-voorzitter Jerome Powell "waarschijnlijk zijn opties open willen houden als het gaat om het al dan niet verder verhogen van de rente. Hij zal waarschijnlijk ook volhouden dat er dit jaar geen renteverlagingen komen."

ING rekent niettemin op 100 basispunten aan renteverlagingen later in het jaar.



Terwijl aandelen uit de gratie waren, werden staatsleningen gekocht. Dit wijst op een vlucht naar veiligheid, door de onrust over de banken.

De rendementen op staatsleningen daalden, tot 3,443 procent voor een tienjarige Amerikaanse staatslening, tegen 3,573 procent maandag.

"Je ziet dat mensen Treasury's kopen omdat niets zo goed smaakt in een tijd van onzekerheid", zei Jeff Kilburg van KKM Financial.

In de middag bleken de Amerikaanse fabrieksorders licht gestegen in maart, na een afname in februari. Er was een sterker herstel verwacht. Het aantal vacatures daalde intussen verder, van 9,97 miljoen tot 9,59 miljoen

De euro/dollar noteerde op 1,1000.

De olieprijs daalde ruim 4 procent ten opzichte van maandag, tot 72,37 dollar per vat. Oliehandelaren vrezen een daling van de Amerikaanse industrie, met minder vervoer, en een trager dan verwacht economisch herstel in China.

Bedrijfsnieuws



Aandelen van banken gingen onderuit. PacWest beperkte echter het eerdere verlies tot 24 procent na een koersdaling van bijna 40 procent. Zions Bancorp daalde 13 procent, na een koersval van 23 procent eerder op de dag.

Grote banken zoals Morgan Stanley en Goldman Sachs hielden het verlies beperkt tot ruim 2 procent. Zeer regionale banken verloren juist fors. Maandag werd het merendeel van de activiteiten van First Republic bank verkocht aan JPMorgan Chase voor 16 miljard dollar. First Republic zag zijn balans omvallen doordat klanten deposito's weghaalden. Per 13 april had de bank nog 229 miljard aan activa zoals leningen en effecten, maar slechts 104 miljard aan spaargeld van derden op zijn balans. De nieuwe eigenaar zal die balans herstellen.

Olie-aandelen gingen onderuit op de lagere olieprijs Chevron verloor 5 procent en Exxon Mobil 4 procent, terwijl Schlumberger 6 procent inleverde. Halliburton daalde zelfs 8 procent.

Het Britse BP meldde dinsdag kwartaalcijfers en verloor 9 procent.

De Amerikaanse chemiereus DuPont heeft in het eerste kwartaal de winst- en omzetverwachting verslagen, maar de outlook werd ook iets voorzichtiger. Verder werd bekend dat Dupont concurrent Spectrum Plastics overneemt voor 1,75 miljard dollar. Het aandeel Dupont daalde bijna 8 procent.

Uber Technologies is in de eerste drie maanden van 2023 flink doorgegroeid, en zwarte cijfers komen in zicht, meldde de taxidienst en bezorger. De outlook was sterk en beter dan verwacht. Het aandeel steeg 11 procent na een stijging van ruim 5 procent omaandag.

Pfizer behaalde een lager resultaat in het eerste kwartaal van 2023 door lagere inkomsten uit coronaproducten, terwijl de outlook werd gehandhaafd. Het aandeel van de farmaceut steeg 0,5 procent, omdat de resultaten beter waren dan verwacht.

Restaurant Brands International presteerde boven verwachting. Het moederbedrijf van Burger King steeg 2 procent.

Resultaten van NXP werden goed ontvangen. De topman sprak maandag nabeurs van voorzichtig optimisme dat NXP zich succesvol navigeert door de cyclische neergang. Het aandeel steeg 3 procent.

Nabeurs publiceren AMD, Starbucks en Ford cijfers. Apple volgt op donderdag.