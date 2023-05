Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag fors lager gesloten, nadat de redding van First Republic Bank leidde tot hernieuwde druk op regionale banken in de VS, terwijl de olieprijs wegzakte door zorgen over China.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 1,2 procent lager op 461,08 punten. De Duitse DAX daalde 1,2 procent naar 15.726,94 punten. De Franse CAC 40 verloor 1,5 procent tot 7.383,20 punten. De Britse FTSE eindigde 1,2 procent lager op 7.773,03 punten.

"Zorgen over een zwak herstel voor de Chinese economie nemen toe, na de zwakke inkoopmanagersindex in het weekend", stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Met het vooruitzicht van meer monetaire verkrapping door de ECB en de Fed nemen beleggers een afwachtende houding aan voor het rentebesluit van de Fed woensdag."

Problemen rond de bank PacWest veroorzaakten dinsdag de nodige onrust, volgens Corné van Zeijl van Actiam. Het aandeel van de Amerikaanse bank daalde 36 procent, terwijl ook Western Alliance Bancorporation en Metropolitan Bank Holding beide 20 procent of meer inleverden.

Maandag bleek dat bankreus JPMorgan Chase de meeste activa overneemt van First Republic Bank. Het is de derde middelgrote Amerikaanse bank die omvalt, in een crisis die begon met Silicon Valley Bank.

De centrale bank zal woensdag naar verwachting de rente nogmaals met 25 basispunten verhogen, om vervolgens een pauze in te lassen. Volgens de CME FedWatchTool wordt de kans op een dergelijke verhoging ingeschat op 94 procent.

Een teleurstellende daling van de activiteit in de maakindustrie in China leidden tot zorgen bij oliebeleggers, volgens Ricardo Evangelista van ActivTrades. De sombere stemming rond de Amerikaanse banken versterkten volgens hem de beweging.

De olieprijs daalde sterk. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 4,4 procent in het rood op 72,33 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 76,03 dollar werd betaald, een daling van 4,1 procent.

In de middag bleken de Amerikaanse fabrieksorders licht gestegen in maart, na een afname in februari. Er was een sterker herstel verwacht. Het aantal vacatures daalde intussen verder, van 9,97 miljoen tot 9,59 miljoen.

De inflatie in de eurozone kwam in april in een voorlopige meting uit op 7,0 procent op jaarbasis, tegen 6,9 procent in maart. De kerninflatie daalde naar 5,6 procent tegen 5,7 procent in maart. Er was een ongewijzigde kerninflatie verwacht.

De industrie in de eurozone bleek iets minder hard te zijn gekrompen in april. De inkoopmanagersindex kwam uit op 45,8, in plaats van het voorlopige cijfer van 45,5.

De Duitse detailhandel zette in maart 2,4 procent minder om dan een maand eerder. Op jaarbasis bedroeg de daling 8,6 procent. De cijfers zijn aangepast voor inflatie. Zonder die correctie zijn de uitgaven nagenoeg gelijk gebleven.

De euro/dollar noteerde op 1,0978. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0984 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0968 op de borden.



Bedrijfsnieuws

BP wist in het eerste kwartaal van dit jaar de winst beter dan verwacht op peil te houden, hoewel de winst lager was dan een jaar eerder. Het aandeel daalde 4 procent. Shell volgt donderdag met zijn resultaten. Dat aandeel leverde bijna 5 procent in.

Sectorgenoot TotalEnergies sloot meer dan 5 procent lager door de lagere olieprijs.

Financiële waarden verloren ook terrein. met verliezen van 2 tot 4 procent voor Commerbank, Banco Santander, BNP Paribas, Allianz en Axa.

DSM sloot meer 5 procent lager nadat het bedrijf meldde dat de omzet in het eerste kwartaal onder druk stond.

Het Zweedse Electrolux won meer dan 5 procent, na berichten in de Chinese media dat Midea interesse zou hebben in een overname.

Galapagos steeg 5 procent in aanloop naar een update die donderdagavond laat wordt verwacht.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag fors lager. De S&P500 index daalde 1,7 procent.