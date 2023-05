Tech sterkhouder in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag flink lager geëindigd, nadat het Damrak maandag nog leeg bleef op de Dag van de Arbeid. De AEX daalde vandaag 1,9 procent tot 744,31 punten. Opnieuw zorgt druk op Amerikaanse bankaandelen voor een negatief sentiment. Regionale banken als PacWest en Western Alliance dalen tientallen procenten en ook grote namen als Bank of America krijgen stevige tikken. "Op korte termijn kan een doorbraak en slotstand onder de steun op 745,2 punten een grotere correctie uitlokken. Er komt dan ruimte vrij voor een daling richting de steun op 710,9 punten", waarschuwde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets nemen beleggers ook een afwachtende houding voorafgaand aan de twee belangrijke rentebesluiten later deze week. Vandaag begint de tweedaagse bijeenkomst van de Federal Reserve. Woensdagavond volgt het rentebesluit, waarbij gerekend wordt op een renteverhoging van 25 basispunten. Het is vooral onduidelijk wat daarna staat te gebeuren. Volgens Hewson zal Fed-voorzitter Jerome Powell "waarschijnlijk zijn opties open willen houden als het gaat om het al dan niet verder verhogen van de rente. Hij zal waarschijnlijk ook volhouden dat er dit jaar geen renteverlagingen komen." ING rekent juist op 100 basispunten aan renteverlagingen later in het jaar. Donderdag volgt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. In het kader daarvan werd dinsdag extra gelet op inflatiecijfers uit de eurozone. Die lieten een lichte afkoeling van de kerninflatie zien, van 5,7 tot 5,6 procent. "Het afgelopen jaar is de inflatie in de eurozone, die begon als een probleem aan de aanbodzijde, een probleem aan de vraagzijde geworden. Dit is een duidelijke uitnodiging voor de ECB om de rente te blijven verhogen", aldus econoom Carsten Brzeski van ING. De markt rekent in het algemeen op een ECB-renteverhoging van 25 basispunten, maar één van 50 basispunten is niet van tafel. Een meerderheid van de markt verwacht dat de rente in juni ook wordt verhoogd. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0987. De olieprijs daalde ruim 4 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen de halfgeleiders ASMI en Besi aan kop met winsten van 1,5 tot ruim 2 procent. Sectorgenoot NXP steeg na een kwartaalupdate met 4 procent en Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Besi. Ahold Delhaize won iets meer dan een half procent. DSM verloor ruim 3,5 procent na rapportering van een omzetdaling in het eerste kwartaal. DSM heeft nog steeds last van de lagere vitamineprijzen, nadat BASF eind 2022 de markt overstroomde met overtollige voorraden, vooral van vitamine A, zo merkte analist Reginald Watson van ING op. Hekkensluiters Wolters Kluwer en Relx leverden circa 5 tot 5,5 procent in. Zwaargewicht Shell verloor ruim 4,5 procent. BP, dat dinsdag met cijfers kwam, verloor bijna 9 procent. Donderdag opent Shell de boeken. In de AMX won Fugro ruim 3,5 procent, na een koersdoelverhoging door ABN AMRO. SBM Offshore steeg ruim 2 procent na een nieuw contract met Exxon. Galapagos ging aan kop met een plus van 5 procent. WDP verloor bijna 3 procent en Inpost en Signify ruim 2 procent. In de AScX won ForFarmers ruim anderhalf procent, net achter Fastned, dat 2 procent steeg. PostNL leverde ruim 3,5 procent in. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot tot 1,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.