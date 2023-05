Beursblik: aandacht voor cashburn Galapagos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) In de update over het eerste kwartaal van Galapagos die donderdagavond na het slot op Wall Street verschijnt, zal de markt vooral letten op de cashburn en de verwachte omzet uit ontstekingsremmer Jyseleca. Bij de jaarcijfers over 2022, die in februari verschenen, gaf het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf aan voor dit jaar een cashburn te verwachten van 380 tot 420 miljoen euro. Analisten van Jefferies rekenden op 522 miljoen euro. Verder zei Galapagos toen dat men in 2023 rekent op een omzet van 140 tot 160 miljoen euro uit Jyseleca. Dat is licht onder de consensus van 163 miljoen euro, volgens Jefferies. "Voor de langere termijn denken wij dat Jyseleca een piekomzet van 400 miljoen euro kan bereiken voor RA, CU en axiale spondyloartritis", zei CFO Bart Filius destijds. Dat bleek toen een verlaging van een eerder ingeschatte piekomzet van 500 miljoen euro. Recent begon Galapagos met een Fase3-studie om Jyseleca, ook wel bekend als filgotinib, te testen voor de behandeling van axiale spondyloarthritis. De ruwe data van deze onderzoeksstudie worden pas over twee jaar verwacht. Een risico is volgens analisten van RBC dat de commercialisatie van Jyseleca meer tijd vergt en gepaard gaat met meer concurrentie. Ook wijst RBC op strenge regelgeving voor bijvoorbeeld behandelingen voor reuma. Volgens Deutsche Bank blijft de financiële positie van het bedrijf evenwel gezond. Er zat aan het eind van 2022 4,1 miljard euro in kas, terwijl de cash burn dit jaar vermoedelijk 400 miljoen euro zal zijn, verwachten analisten van de Duitse bank. De vraag blijft of Galapagos er in zal slagen om op basis van de huidige portefeuille duurzame winstgevendheid te bereiken, aldus Deutsche Bank. In het eerste kwartaal van 2022 behaalde Galapagos een omzet van 136,3 miljoen euro, met een opbrengst van 14,4 miljoen euro uit Jyseleca. De R&D-kosten lagen toen op bijna 100 miljoen euro en onder de streep resteerde een verlies van ruim 13 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

