Wall Street richting lichtrode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent lager.

Beleggers zijn in afwachting van de tweedaagse bijeenkomst van de Federal Reserve, die dinsdag aanvangt. Woensdagavond volgt het rentebesluit. Inmiddels rekent 94 procent van de markt op een renteverhoging van 25 basispunten, volgens de FedWatch Tool van CME Group.

Het is vooral onduidelijk wat daarna staat te gebeuren. Iets meer dan 30 procent van de markt verwacht in juni nog een verhoging van 25 basispunten. Dat was vorige week nog zo'n 25 procent.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zal Fed-voorzitter Jerome Powell "waarschijnlijk zijn opties open willen houden als het gaat om het al dan niet verder verhogen van de rente. Hij zal waarschijnlijk ook volhouden dat er dit jaar geen renteverlagingen komen."

ING rekent juist op 100 basispunten aan renteverlagingen later in het jaar.

Op macro-economisch vlak volgen later op de middag nog de Amerikaanse fabrieksorders over maart en de vacatures over dezelfde maand.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0964. De olieprijs is vrijwel stabiel ten opzichte van maandag.

Bedrijfsnieuws

DuPont heeft in het eerste kwartaal de winst- en omzetverwachting verslagen, maar de outlook werd ook iets voorzichtiger. Verder werd bekend dat de Amerikaanse chemiereus concurrent Spectrum Plastics overneemt voor 1,75 miljard dollar. Het aandeel Dupont daalde voorbeurs bijna 5 procent.

Uber Technologies is in de eerste drie maanden van 2023 flink doorgegroeid, en zwarte cijfers lijken steeds meer in zicht te komen. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse taxi- en bezorgdienst. De outlook was sterk en beter dan verwacht. Na een koerswinst van 5,4 procent op maandag, lijkt het aandeel Uber dinsdag ruim 9 procent hoger te starten.

Pfizer heeft in het eerste kwartaal van 2023 lagere resultaten behaald als gevolg van minder opbrengsten uit coronaproducten, terwijl de outlook werd gehandhaafd. Het aandeel van de farmaceut stijgt toch een procent in de voorbeurshandel, omdat de resultaten beter waren dan verwacht.

Restaurant Brands International heeft in het eerste kwartaal van 2023 boven verwachting gepresteerd. Dit bleek dinsdagmiddag uit de resultaten van het moederbedrijf van Burger King. Het aandeel daalt nabeurs licht.

Vanavond nabeurs is het de beurt aan Starbucks en Ford.

Maandagavond kwam NXP al met cijfers. Die werden goed ontvangen en het aandeel lijkt bijna 5 procent hoger te gaan openen. "Solide eerste kwartaalresultaten, de outlook voor het tweede kwartaal en ons zicht op de tweede helft van het jaar ondersteunen een voorzichtig optimisme dat NXP zich succesvol navigeert door de cyclische neergang", zei de topman van NXP in een toelichting. Het aandeel lijkt dinsdag 7 procent hoger te openen.

Slotstanden

De S&P 500 index is maandag vlak geëindigd op 4.167,87 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 34.051,70 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 12.212,60 punten.