Beursblik: analisten zien Aperam outlook niet halen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Aperam heeft in het eerste kwartaal van 2023 vermoedelijk iets minder winst gemaakt, terwijl het bedrijf zelf rekent op een stijging. Dit is de verwachting van negen analisten. Aperam verwacht voor het afgelopen kwartaal een hogere aangepaste EBITDA vergeleken met het vierde kwartaal, toen dit 129 miljoen euro was op een omzet van 1,6 miljard euro. De analistenconsensus samengesteld door het roestvast staalbedrijf rekent voor het eerste kwartaal echter op een aangepaste EBITDA van 121 miljoen euro. De ramingen lopen daarbij uiteen van 107 tot 125 miljoen euro. Tevens verwacht Aperam dat de schuld min of meer gelijk bleef in het afgelopen kwartaal. Verder zei CEO Timoteo Di Maulo bij de cijfers over het vierde kwartaal dat het terugbrengen van de voorraden en recessievrees de vraag drukten. Maar dat gold ook voor wisselkoerseffecten en de oplopende inkoopprijzen. "Maar we denken dat we de bodem hebben gezien", zei Di Maulo begin februari. Langetermijn In 2025 wil Aperam een EBITDA hebben die 300 miljoen euro hoger ligt dan 'het oude normaal' van ongeveer 500 miljoen euro per jaar tussen 2016 en 2018. Daar moet onder meer het Leadership Journey verbeteringsprogramma voor zorgen, maar ook bijvoorbeeld de overname van ELG. Aperam opent woensdag de boeken. Bron: ABM Financial News

