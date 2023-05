Beursblik: winst Shell wat onder druk

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het eerste kwartaal van 2023 waarschijnlijk een lagere winst geboekt. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van de energiereus.

In de eerste drie maanden van dit jaar verdiende Shell volgens analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research 7.965 miljoen dollar, op aangepaste basis. Dat was 9.130 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

In het vierde kwartaal van 2022 kwam deze winst uit op 9,8 miljard dollar, beduidend meer dan analisten toen hadden voorzien.

Dinsdagochtend kwam BP al met cijfers. In het eerste kwartaal wist de concurrent van Shell de winst op peil te houden in vergelijking tot het vierde kwartaal. Daarmee deed BP het beter dan de markt had verwacht.

De onderliggende winst van BP kwam afgelopen kwartaal uit op 5,0 miljard dollar. De consensus hield rekening met een winst van 4,3 miljard dollar. Een jaar eerder boekte BP een winst van 6,2 miljard dollar, maar in het vierde kwartaal van 2022 verdiende BP 4,8 miljard dollar.

De gemiddelde analistenverwachting is dat bij de tak Integrated Gas van Shell de winst in het eerste kwartaal uitkwam op 4.369 miljoen dollar, tegen 4.093 miljoen dollar een jaar eerder.

Voor de divisie Upstream wordt een winst voorzien van 2.506 miljoen dollar. Dat was 3.450 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2022. Chemical & Products was waarschijnlijk goed voor een winst van 1.507 miljoen dollar, een daling ten opzichte van de 1.168 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2022.

De operationele vrije kasstroom van Shell wordt door de analisten geschat op 15,5 miljard dollar. Dat was in het eerste kwartaal van 2022 14,8 miljard dollar en in het voorgaande kwartaal 8,2 miljard dollar.

Begin april gaf het concern al een inkijkje in de kwartaalprestaties van het bedrijf, waarbij "verschillende ontwikkelingen beter waren dan verwacht", zeiden analisten van ING. Zo vielen de LNG-volumes hoger uit dan verwacht. Dat is positief, vooral omdat Shell verwacht dat de handelsresultaten bij LNG vergelijkbaar zullen zijn met het sterke vierde kwartaal", aldus de bank. De chemietak deed het zelfs nog beter, merkten de analisten op.

De raffinagemarges stonden wel wat onder druk, maar dit wordt volgens de bank vermoedelijk gecompenseerd door een hogere bezettingsgraad. En de marge bij de chemietak was veel beter, aldus ING, maar liggen in de praktijk nog wel beduidend onder het langetermijngemiddelde.

Ook Jefferies was te spreken over de recente update en dan met over de daling van de operationele kosten en de sterke bijdrage vanuit de handelstak. Verder denkt de zakenbank dat een meevallende belastingdruk en een onveranderd werkkapitaal helpen om de aandeleninkoop op 4 miljard dollar te houden.

Voor het hele jaar rekenen analisten volgens Vara Research op een aangepaste winst van 28,3 miljard dollar, tegen 39,9 miljard dollar in 2022.

Shell opent donderdag voorbeurs de boeken.