Pfizer onder druk door dalende opbrengst coronaproducten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer heeft in het eerste kwartaal van 2023 lagere resultaten behaald als gevolg van minder opbrengsten uit coronaproducten, terwijl de outlook werd gehandhaafd. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse farmareus. Volgens CFO David Denton waren de resultaten in het afgelopen kwartaal in lijn met de verwachtingen en heeft Pfizer er vertrouwen in dat het in 2023 een operationele groei van 7 tot 9 procent kan halen. In het eerste kwartaal daalde de nettowinst met 30 procent op jaarbasis, van bijna 7,9 miljard tot 5,5 miljard dollar, of 0,97 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel daalde van 1,62 tot 1,23 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet uitgingen van 0,98 dollar. De omzet nam op jaarbasis dan ook met 29 procent af, van bijna 25,7 tot 18,3 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 16,6 miljard dollar. De winst- en omzetdaling werden volgens Pfizer zoals verwacht veroorzaakt door een dalende opbrengst uit coronavaccin Comirnaty en een ongunstig wisselkoerseffect van 3 procent, of 730 miljoen dollar. De opbrengst uit het vaccin Comirnaty en coronabehandeling Paxlovid samen kwam in het eerste kwartaal uit op 7,1 miljard dollar. Outlook Voor 2023 rekent Pfizer nog steeds op een aangepaste winst per aandeel van 3,25 tot 3,45 dollar. Verder verwacht Pfizer een omzet van 67 tot 71 miljard dollar. Comirnaty zal dit jaar 13,5 miljard dollar opleveren, 64 procent minder dan in 2022. De opbrengsten uit de verkoop van Paxlovid komen op jaarbasis vermoedelijk 58 procent lager uit op 8 miljard dollar, verwacht Pfizer. Het aandeel stijgt in de voorbeurshandel een procent, omdat de resultaten in het afgelopen kwartaal toch beter waren dan verwacht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.